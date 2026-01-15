No lo busques en las revistas: Este ejemplar destaca en los cronómetros y va por el batacazo el domingo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 18 de enero toda la afición hípica disfrutará de las 10 competencias que incluyen dos pruebas selectivas grado dos como parte de la programación de la segunda reunión de la presente campaña en el hipódromo La Rinconada.

Dicha carrera, la segunda forma parte del ciclo no válido y es especial para caballos nacionales e importados de 5 años, ganadores de 1 carrera (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

En búsqueda del buen dividendo: La Rinconada R02

Canciller: El posible "batacazo" de la jornada. Dicho ejemplar se presenta como la gran carta sorpresa en una competencia sumamente equilibrada. En esta ocasión, el cincoañero regresa a la conducción del jinete aprendiz Winder Véliz, precisamente el único látigo que ha logrado llevarlo al recinto de ganadores.

Bajo el cuidado del preparador Luis Peraza, el hijo de Deliberately surge como un fuerte enemigo, pese a no figurar entre los tres principales favoritos de la revista Gaceta Hípica.

Con un historial de 19 presentaciones en el óvalo de Coche, Canciller busca reeditar su mejor forma. Su actuación más reciente data del 23 de noviembre (carrera 502), donde finalizó en el quinto puesto detrás de Zeppelin en un recorrido de 1.100 metros. Para este compromiso, su madurez y el conocimiento del jinete podrían ser la clave del éxito.

Este miércoles 14 de enero el pupilo del Stud ‘Firme’ ajustó: 16,1 31,1 44,1 (600MTS) (EP) 57,2 2P 70 4P 85,1/ 2da vuelta, cómodo y muy bien con remate de 13 con el mismo Winder Veliz. Así lo dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

Favoritos de la competencia: No válidas