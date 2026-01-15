Lo que nadie esperaba: La favorita que se queda en el aparato tras un retiro para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada se prepara para su segunda jornada hípica del año con un programa de 10 carreras de alto nivel. La principal atracción se centra en la doble cartelera clásica: el Andrés Bello (GII) y el Francisco de Miranda (GII). Estas competencias, pautadas en distancia de 1.400 metros, marcan el inicio de la ruta estelar para potras y potros de tres años en el óvalo de Coche.

En horas de la mañana de este jueves 15 de enero, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) informó por sus plataformas digitales, el retiro de una yegua que estaba inscrita para participar en la quinta competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

Yegua: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente, para esta prueba válida participaba la madura Essencial White (número 14), reaparecía después de 49 días sin correr. Era montada por el látigo aprendiz Ángel Ybarra y la entrenaba Henry Trujillo.

La tordilla contaba con una campaña de 22 actuaciones y 4 victorias en el óvalo de Coche, al mismo tiempo era tercera favorita para Gaceta Hípica.

Su última actuación en la arena caraqueña fue el día 30 de noviembre de 2025, llegó décima a 16 cuerpos de Victoria de Oro. Culminada la competencia su jinete Hemirxon Medina informó ante la Junta de Comisarios del INH que la yegua tuvo tropiezos en la partida.

Motivo del retiro de Essencial White

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la presentada por Trujillo es Inapetencia.

Con el retiro de de Essencial White también se le suma al retiro de Mr. Bárbaro y Chipis Time.