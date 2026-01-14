Atención: En el Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII) se presenta un retiro

Suscríbete a nuestros canales

La hípica nacional celebra su segunda jornada del 2026 con un cartel de 10 carreras este domingo 18 de enero. La atención de los aficionados se concentra en las dos selectivas de la tarde: los Clásicos Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII). Estas competencias, programadas en distancia de 1.400 metros, reúnen a los mejores exponentes del óvalo de Coche en busca de la gloria temprana en el calendario dominical.

La Rinconada: Clásico Francisco de Miranda 5y6 nacional Datos Hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas del mediodía de este miércoles 14 de enero por sus redes sociales, la información de un caballo que estaba inscrito en novena competencia, quinta válida para el juego del 5y6 nacional, la cual precisamente corresponde a la edición 77 del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII).

Se trata de Mr Bárbaro (número 4), pues contaba con la monta del jinete profesional Robert Capriles y ahora se estrena en la cuadra del entrenador Luis Peraza para el Stud 8A.

Este potro nacido y criado en el Haras Los Samanes, Polo & Racing, posee una campaña de ocho actuaciones sin obtener victoria y reaparece al óvalo caraqueño luego de 42 días sin correr.

Su última actuación fue el día 07 de diciembre de 2025, la cual llegó cuarto a 3 1/4 cuerpos de Ponsigue.

Motivo del retiro: Mr. Bárbaro La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro Mr. Bárbaro es por Traumatismo Generalizado.