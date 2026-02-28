Keiber Lamadrid es protagonista en la nueva victoria del West Ham

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de adaptación de Keiber Lamadrid al fútbol inglés marcha a paso firme. El extremo internacional Vinotinto volvió a ser protagonista con el West Ham United U21, demostrando por qué el club londinense apostó por su talento en el pasado mercado invernal.

En el reciente choque ante el Leeds United, el atacante venezolano fue una pieza vital para que los "Hammers" se llevaran los tres puntos con un sólido 3-1.

Mantiene la buena dinámica

El exjugador del Deportivo La Guaira saltó al campo como titular y disputó 73 minutos de alta intensidad. Su aporte más determinante llegó con una asistencia precisa que permitió abrir el marcador en el partido, confirmando que su visión de juego y desborde se están ajustando rápidamente al ritmo físico de Inglaterra.

Desde su llegada procedente de la Liga FUTVE, el joven de 22 años ha mantenido una actividad constante. Hasta el momento, acumula cuatro partidos (tres con la U21 y uno con el primer equipo), aportando un gol y una asistencia.

Crecimiento progresivo

Aunque la expectativa inicial de la afición venezolana era verlo directamente bajo las órdenes de Nuno Espíritu Santo en el primer equipo, el cuerpo técnico del West Ham tiene una hoja de ruta clara.

La prioridad es que Keiber Lamadrid gane rodaje y confianza en la Premier League 2 antes de dar el salto definitivo a la categoría absoluta de Inglaterra.

Con estas actuaciones, el criollo toca la puerta de la plantilla profesional del West Ham y se mantiene como una opción sumamente atractiva para los próximos retos de la Selección Vinotinto. Su capacidad para adaptarse de los campos venezolanos a la exigencia británica en tan poco tiempo habla de su madurez profesional.