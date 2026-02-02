¡Primeros pasos! Keiber Lamadrid debuta y marca con el West Ham

Suscríbete a nuestros canales

Luego de llegar al West Ham procedente del Deportivo La Guaira, Keiber Lamadrid vio sus primeros minutos con el conjunto inglés. En esta oportunidad, el extremo venezolano hizo su debut oficial con la categoría U21 y llevó la "7" en su espalda.

Pero además de ello, también logró celebrar su primer gol, gracias a un zurdazo potente desde fuera del área, imposible de parar para el guardameta del Middlesbrough.

Cabe destacar, que su presencia con las inferiores (de acuerdo a los planes iniciales) es temporal. El cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo quiere que Lamadrid pase por un proceso de adaptación antes de subirlo definitivamente al primer equipo.

Venezuela celebra su debut

Sin dudas, es muy positivo que su primera actuación en la institución "Hammer" sea de esta manera. Todos los venezolanos esperan que el joven Vinotinto pueda quedarse en Inglaterra y jugar contra los mejores jugadores del mundo.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la selección nacional saben perfectamente la importancia del éxito de Keiber Lamadrid para el futuro. Ya que esto le abriría por completo las puertas a que otros talentos puedan llegar a las ligas más importantes del "Viejo Continente" y elevar así, el nivel del plantel en la Absoluta.

Es importante mencionar, que el atacante de 22 años entrena con el equipo profesional de West Ham, por lo que, si mantiene este nivel y consigue adaptarse a la exigencia de Inglaterra, es cuestión de tiempo para que haga su estreno en la Premier League.