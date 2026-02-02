¡El Búfalo! Jon Aramburu recupera su nivel en la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

El derbi vasco siempre es un escenario reservado para los futbolistas con carácter, y este domingo, Jon Aramburu demostró por qué se ha ganado un lugar en el corazón de la afición "txuri-urdin".

En el empate 1-1 entre la Real Sociedad y Athletic Club, el lateral derecho venezolano fue una de las figuras indiscutibles del encuentro, confirmando que su bache de irregularidad ha quedado definitivamente en el pasado.

Regreso del "Búfalo"

Jon Aramburu firmó una actuación de jerarquía absoluta en un partido de máxima tensión. Su despliegue físico y capacidad para anular las bandas del conjunto bilbaíno se reflejaron en una estadística que asusta.

Según los registros de Sofascore, el caraqueño obtuvo una calificación de 7.3, respaldada por números de élite defensiva:

Estadística Total Duelos ganados 16 Contribuciones defensivas 17 Recuperaciones 8 Despejes 6

Desde que arrancó este 2026, el "Búfalo" ha mostrado una dinámica positiva. Ha vuelto a ser ese lateral seguro, difícil de rebasar en el uno contra uno y con una lectura de juego que le permite anticiparse a las jugadas de peligro, convirtiéndose nuevamente en el cerrojo que Pellegrino Matarazzo necesitaba.

Mensaje directo a la Vinotinto

El nivel de Aramburu no solo celebra San Sebastián; en Venezuela, la noticia ha caído de maravilla. El actual seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, tiene al lateral en su lista de prioridades absolutas.

Para el nuevo proyecto de la selección venezolana, contar con un defensor que rinde a este nivel en una de las ligas más competitivas del mundo es vital.

Con la mirada puesta en el próximo ciclo mundialista y los compromisos internacionales de este año, la recuperación del lateral de 23 años es la mejor noticia posible para un país que sueña con el Mundial de 2030.