Este venezolano supera a Benzema y entra en selecto grupo Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El Olympique de Lyon ya tiene su nombre grabado en los octavos de final de la UEFA Europa League, y lo hace con un sello venezolano que promete dar mucho de qué hablar.

En una noche mágica en territorio francés, el joven Alejandro Gomes fue el encargado de sentenciar la victoria ante el PAOK, desatando la euforia en el Groupama Stadium.

Su primer gol en la Europa League

El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de liga, se mantenía en un equilibrio tenso hasta que Gomes apareció en los minutos finales.

Con la frescura de sus 17 años, el atacante aprovechó una oportunidad de oro en el área para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 4-2 definitivo.

Con su tanto se estrena como goleador en la UEFA Europa League y en el primer equipo del Olympique de Lyon, por lo que, sin dudas, este momento quedará guardado en su memoria para siempre.

Además, también superó a Karim Benzema como el jugador más joven que logra marcar con el equipo francés en competiciones europeas.

En el olimpo de los goleadores venezolanos

Ahora bien, más allá de la importancia táctica para el Lyon, el gol de Alejandro Gomes tiene una relevancia histórica para el fútbol de Venezuela.

Al marcar con apenas 17 años, el ariete se une a un selecto grupo de futbolistas criollos que han logrado agitar las redes en el segundo torneo más importante de clubes en Europa.

Gomes entra en los libros de estadística junto a leyendas y figuras vigentes de la "Vinotinto", como por ejemplo: Salomón Rondón, Josef Martínez, Yangel Herrera, Kevin Kelsy, Juan Arango, Darwin Machís, Mario Rondón, entre otros.

El Lyon se frota las manos

El delantero, internacional con Inglaterra, ha venido quemando etapas a una velocidad asombrosa, y su capacidad para definir bajo presión en un escenario continental confirma que está listo para el siguiente nivel.

Con el pase a octavos asegurado, el venezolano tendrá ahora la oportunidad de seguir ampliando su cuenta personal y demostrar por qué es considerado una de las joyas más brillantes del fútbol sudamericano en la actualidad.