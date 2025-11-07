Mundial Sub-17: Alejandro Gomes marca con Inglaterra y olvida los abucheos de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

En la segunda jornada del Mundial Sub-17, el delantero Alejandro Gomes se convirtió en una de las figuras del encuentro al anotar el cuarto gol en la contundente victoria de Inglaterra sobre Haití (8-1).

El juvenil, que juega en las categorías inferiores del Olympique de Lyon, sigue demostrando su indudable potencial goleador, aunque cada uno de sus tantos con la camiseta de los "Three Lions" viene acompañado de un intenso debate en su país natal.

Gomes, nacido en Caracas, es la encarnación del dilema de la doble nacionalidad deportiva, optando por representar a Inglaterra a nivel juvenil, a pesar de sus raíces venezolanas y haber recibido llamados de la Vinotinto en el pasado.

Su decisión ha polarizado a la afición, un sentimiento que quedó patente en el debut mundialista de Inglaterra.

Debut mundialista marcado por los abucheos

El camino de Alejandro Gomes en la cita mundialista comenzó de una manera agridulce. En el primer encuentro del Grupo E, donde Inglaterra cayó 3-0 ante Venezuela, el joven delantero fue titular.

Si bien fue una de las principales amenazas inglesas, estrellando incluso un tiro libre en el poste, el partido estuvo cargado de una presión extradeportiva. Al finalizar el compromiso, la hinchada criolla presente en el estadio no dudó en mostrar su descontento, dedicando abucheos y silbidos al atacante de origen venezolano.

Para el sector más pasional de la afición, su decisión de jugar con Inglaterra, con quien ha desarrollado gran parte de su carrera formativa, se percibe como un "rechazo" a la selección nacional.

La respuesta con goles ante Haití

Lejos de amilanarse, el atacante de 17 años respondió en la cancha. En la goleada ante Haití, firmó el cuarto gol de su equipo, una anotación que sella la recuperación de Inglaterra en el torneo y lo posiciona bien de cara a la clasificación.

Si bien el triunfo inglés permite a Alejandro Gomes y su equipo enfocar el futuro con mayor optimismo, el debate en torno a su elección sigue más vivo que nunca en Venezuela. Cada gol con Inglaterra es un recordatorio del talento que, para muchos, se ha "perdido" el fútbol venezolano.