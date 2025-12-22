LVBP: Así ha sido la influencia ofensiva de Danry Vásquez con Cardenales en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP volverá a tener a Cardenales de Lara en un Round Robin. Y es que era de esperarse que los actuales monarcas de la liga avanzaran a postemporada, pues en sus filas cuentan con peloteros de mucha calidad como el caso de Danry Vásquez.

Justamente, el experimentado jardinero venezolano ha tenido unas últimas presentaciones para enmarcar, donde su aporte con el madero no ha pasado desapercibido. De hecho, podría decirse que su influencia ofensiva cuenta como una de las claves del buen presente que vive el elenco larense.

Danry, siempre determinante

Al chequear los números de Danry Vásquez en sus 10 encuentros más recientes, hasta en ocho ocasiones ha disparado al menos un imparable, sin mencionar que tiene una pequeña racha de dos juegos impulsando carreras y otra de tres anotando.

Ciertamente, se trata de un pelotero fundamental en el lineup del manager César Izturis, quien incluso tiene en otro jardinero como Rafael Ortega a un bate súper productivo. En el caso de este último, sus estadísticas aparecen entre los más destacados de los apartados de bateo, siendo el líder en hits (60).

Por lo pronto, Cardenales de Lara ya tiene su mente puesta sobre la fiesta de enero, solo que a falta de pocas jornadas para la conclusión de la ronda regular apuntan seriamente a quedarse con el liderato de la clasificación. Para ello, deberán mantenerse como el equipo ofensivo que los ha caracterizado hasta ahora, y apoyarse en esas grandes figuras como Danry Vásquez.

Números de Danry Vásquez en la temporada 2025-2026 de la LVBP