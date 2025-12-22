LVBP: La extraña situación que vive Tigres de Aragua sobre el final de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua respiraron en la jornada dominical tras superar 9x2 a Águilas del Zulia desde el Estadio Luis Aparicio. Pese a la victoria contundente, los bengalíes se encuentra fuera de los puestos al Round Robin, empatado en el sexto puesto con Tiburones de La Guaira.

La temporada 2025-26 de los felinos ha ido de más a menos, tomando en cuenta su espectacular comienzo en la vigente edición, que les permitió tener el primer lugar en gran parte de la primera mitad en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Aunque tienen el mismo récord de los guairistas, la tropa de Oswaldo Guillén quedaría eliminado luego de perder la serie (3x5) ante el mencionado equipo.

Si juzgamos por la tabla de posiciones, Tigres no ha tenido su mejor presentación en la ronda regular de la pelota criolla y sería una de los grandes decepciones junto a los Leones del Caracas, que también están a las puertas de quedar eliminados de la Postemporada por segundo año consecutivo. Sin embargo, las estadísticas de los aragueños demuestran todo lo contrario, pese a descansar en los últimos lugares previo a la última semana del campeonato.

Estadísticas respaldan a Tigres de Aragua

El último out a Jackson Chourio en la cartelera de este domingo consolidó el desempeño que ha tenido Tigres en la actual temporada, donde ha combinado de gran forma bateo con pitcheo colectivo. Aunque lucen penúltimos antes de que se realice la jornada de este lunes por la noche, los bengalíes descansan primero y segundos en las tres estadísticas principales: bateo (1), pitcheo (2) y defensa (2).

Con el madero, los maracayeros han bateado durante toda la campaña y presentan el mejor promedio al bate con .298, igualados en ese puesto con Cardenales de Lara. Además de tener el mejor average de la liga entre peloteros (Gorkys Hernández, .380), la novena es segundo en porcentaje de embasado (OBP) con .373 después de 54 juegos.

En pitcheo, la tropa de 'Ozzie' Guillén colecciona un efectividad decente (4.63) a diferencia de los demás equipos. Aunque es la novena que menos ha ponchado en la liga, es el que menos hits ha permitido (479) y segundo que menor carreras sufridas (274), solo superado por Navegantes del Magallanes. La defensa también como una de las mejores con porcentaje de fildeo de .978, segundo en errores con 45 y tercero que más doble play (63).