Copa del Rey: ¿Cuándo será el sorteo de las semifinales del torneo?

Suscríbete a nuestros canales

Los cuartos de final de la Copa del Rey son historia y ya dejaron los nombres de los equipos que se ganaron el derecho de participar en las semifinales de la edición 2025-26.

El primero en alcanzar su avance a la siguiente instancia fue el vigente campeón de la competición, el FC Barcelona, tras ganarle al Albacete en un duro duelo con marcador de 1-2.

En el camino los azulgranas han eliminado a equipos como el Club Deportivo Guadalajara, Racing de Santander y el más reciente, Albacete Balompié.

Acto seguido a los culés Real Sociedad y Athletic Club hicieron la misión contra Deportivo Alavés y Valencia CF, respectivamente, para que el Atlético de Madrid fuera el último en meterse superando con facilidad de la esperada al Real Betis (0-5).

¿Cuándo se dará el sorteo de la Copa del Rey?

Ya con los nombres conocidos para la ronda de semifinal, el siguiente paso será el sorteo, uno que está previsto a que se realice este viernes 6 de febrero, con solo equipos de la máxima categoría de España.

Hay que recordar que la estancia de semi será la única en jugarse a doble partido, contrario a cómo se jugó hasta ahora a partido directo, que permitía lugar a sorpresas como la eliminación del Real Madrid en octavos, a manos del Albacete.

Por otro lado, todo el morbo está puesto en ver si el sorteo arroja un compromiso entre Barcelona y Atlético de Madrid, escenario que también dejaría puerta para un derbi vasco con Real Sociedad y Bilbao como protagonista.

El otro gran escenario en esta edición de Copa del Rey es que los culés y colchoneros vayan por caminos distintos, dejando una mesa servida para la final más esperada por todos en La Cartuja, tomando en cuenta los equipos que siguen vivos.