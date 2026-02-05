Brainer Bonací: “Viviré esta experiencia con el mayor orgullo”

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se abre el telón de la Serie de las Américas en su segunda edición que se juega en Caracas y La Guaira. La representación de Panamá cuenta entre su roster a tres venezolanos, entre ellos Brainer Bonací, quien dejó buenas sensaciones con los Leones del Caracas y en el Round Robin con las Águilas del Zulia en calidad de refuerzo.

“Cada día Dios me sorprende con las oportunidades que me da, esta experiencia nueva para mí de estar con un equipo que no es el mio, pero aprovechándolo al máximo, voy a vivir la experiencia con el mayor orgullo que pueda, aquí hay caras que ya conozco, se siente bien estar aquí y espero que podamos llegar a la parte final, daré lo mejor de mí”, comentó Bonací.

El novato melenudo dejó promedio de .316 en su primera temporada completa en la LVBP, con 26 empujadas, siete jonrones y nueve dobles en 48 juegos, números que lo metieron en la votación para el Novato del Año.

“Nunca esperé reforzar a un equipo que no fuera el mío, mucho menos cuando no participé en su liga, pero eso me hace sentir bien porque hay equipos que te están viendo en otra parte del mundo, y eso me enorgullece y me impulsa a seguir trabajando duro”.