Presidente de la Liga Argentina de Beisbol sobre su próximo juego ante Magallanes: "Nos vamos a comer algunos goles"

Los representantes de Argentina y Curazao abrieron el telón de la nueva edición de la Serie de Las Américas, la cual se está llevando en Venezuela y el presidente de la escuadra albiceleste, Roberto Braccini, dio sus impresiones para la marca Meridiano, sobre lo que se espera de ellos en este torneo.

Para buena noticia de los seguidores argentinos, esta novena comenzó con el pie derecho, luego de imponerse 8 carreras por 7 a la liga de Curazao, algo que había adelantado el dirigente Braccini, quien espera que puedan sumar algunas victorias, aunque no aspira a un podio.

"El primer juego siempre es importante ganarlo, Curazao es un hueso duro de roer", señaló en exclusiva mandatario a mitad de ese duelo inaugural del evento.

Presidente de Argentina asombrado con el estadio Monumental:

Algo que no deja de sorprender a las personas que lo visitan por primera vez, es el estadio Monumental Simón Bolívar, la sede principal de la Serie de Las Américas y Roberto no escondió su asombró ante este moderno recinto.

El presidente indicó que es un estadio realmente "Monumental" y que a pesar que ha tenido la oportunidad de conocer buenos terrenos en Latinoamérica, ninguno se compara con este parque.

Emocionado de cara al duelo ante Magallanes:

Luego de su victoria en el debut, el próximo reto de Argentina será ante los anfitriones y representantes de la Liga Venezolana, Navegantes del Magallanes. Un desafío que representa un gran avance en el desarrollo del beisbol en el país albiceleste, motivado a que evidentemente el deporte más practicado en esa nación es el balompié, donde son tricampeones.

"Para nosotros es un hito histórico que un equipo como el Club León pueda jugar contra Magallanes. Siempre mirábamos los Caracas-Navegantes desde lejos y ahora decir 'jugaremos contra Venezuela (Magallanes)', va a ser una gran alegría", comentó Braccini. No obstante, reconoce que la Liga de Argentina está varios escalones por debajo que la venezolana, "Sabemos que nos vamos a comer algunos goles, 'como decimos nosotros', pero sí esperamos ese juego con ansías".

Para concluir, Braccini también develó que lo que considera que más necesita desarrollar la Liga de Argentina es a lanzadores y cree que con eso, en unos años, podrán dar la pelea en el continente.