Shirley Varnagy regresa a la radio

¡Es oficial! la periodista venezolana Shirley Varnagy está de regreso a la radio en su casa de siempre Circuito Onda. La rubia se mostró muy emocionada, después de haber estado varios meses ausentes.

A través de Instagram, la conductora hizo el anuncio desde la icónica cabina de radio que por muchos años la ha acompañado, y en la que ha entrevistado a importantes personas como la Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas Goetz.

Varnagy: “Volvemos a estar juntos”

Desde las seis de la mañana de este jueves 5 de febrero, la guapa rubia estuvo en cabina, agradeciendo volver a estar conectada con el público, que durante todos los meses lejos le escribieron mensajes de amor y cariño.

“Agradezco profundamente cada mensaje que recibí, cada recuerdo compartido, cada gesto de compañía. Eso me sostuvo y entendí que nuestro trabajo a pesar de todo ha sido útil. Es de nuevo la presencia, calor, compañía, es un refugio, un lugar donde nosotros los venezolanos podemos sentirnos menos solos", dijo con emoción.

Resaltó todo el trabajo que ha realizado desde sus comienzos en Circuito, acompañando a todo tipo de público en las calles, trabajos, manejando, en un autobús, atravesando la ciudad, semáforos y desayunos.

Gran regreso

Shirley lució radiante como siempre en las primeras horas de este jueves 5 de febrero, teniendo como invitado al instructor de ópera, Jaime Bello León.

Además, recibió en cabina a un abogado y una mentora de familias, hablando sobre la responsabilidad legal de los adolescentes en el entorno digital.

El regreso de Varnagy despertó un sinfín de comentarios de Viviana Gibelli, Verónica Rasquin, Luis Olavarrieta, Manuel Sáinz, Ruddy Rodríguez, Carolina Perpetuo, Mariela Celis, Marena Bencomo, Ivette Domínguez, entre otros.