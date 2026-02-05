NBA: Mira los partidos para la jornada de este jueves 5 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Ocho partidos harán estremecer los tabloncillos en la jornada de este jueves 5 de febrero para darle continuidad a la presente temporada de la NBA. En busca de mantenerse sólido en los primeros lugares de la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic retan en un vibrante enfrentamiento a Philadelphia Sixers desde el Crypto.com Arena.

En otros escenarios, Stephen Curry y los Golden State Warriors tienen en la mira los puesto de clasificación directo a Postemporada y afrontan un duelo importante contra Phoenix Suns, que precisamente se encuentra por encima de la franquicia de la Bahía en las posiciones como dueños del séptimo peldaño.

De caer los Sixers en su desafío en Los Angeles, Toronto Raptors buscará aprovecharse de ello en casa cuando se vean las caras ante Chicago Bulls. Los canadienses llegan al compromiso igualados en el quinto puesto con la organización de Pensilvania, por lo que una victoria y combinado de un revés del mencionado quinteto los dejará en solitario en el top 5 de la Conferencia Este.

Juegos para hoy en la NBA: 5 DE FEBRERO