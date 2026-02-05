Humberto Correia: “Por como andan mis presentados deben cristalizar en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El desempeño que exhibe el preparador Humberto Correia en este inicio de año despierta admiración en el medio hípico venezolano. Su arranque de campaña se posiciona como uno de los más destacados de su trayectoria profesional, al acumular seis victorias que lo ubican de forma sólida en el segundo lugar de la estadística, sitial que comparte en un empate técnico con su colega Parilli Araujo.

Entrevista Ganadora: La Rinconada Entrenador Presentados

Las proyecciones para este ciclo sugieren que, de sostener el ritmo actual, Correia alcanzará hitos sin precedentes en su carrera. Un repaso por sus registros recientes evidencia un crecimiento exponencial: tras sumar 11 triunfos en 2023, 6 en 2024 y 13 durante el pasado 2025, el entrenador ya alcanzó la cifra de seis fotos en apenas un mes de actividad. Esta tendencia indica que superará sus propios récords personales mucho antes de lo previsto.

Cada visita al recinto de ganadores es el resultado de un engranaje colectivo. Por ello, el preparador manifiesta su gratitud hacia el equipo de cuadra, factor que considera determinante para el éxito. Su método de trabajo no conoce el descanso; Correia supervisa cada detalle de forma minuciosa y garantiza que cada ejemplar llegue a la pista en plenitud de condiciones.

Para Meridiano Web, el apoyo del entrenador es constante y fundamental. Su disposición para ofrecer información veraz a la afición es un sello de su profesionalismo, y este jueves de ajustes no fue la excepción. Durante la jornada matutina, el preparador analizó el panorama de sus compromisos inmediatos y compartió sus expectativas sobre la competitividad de sus pupilos.

“Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a toda esa bella afición hípica que nos sigue, muy contento por el trabajo que se viene realizando y esperamos que este domingo la suerte nos acompañe nuevamente”.

Cuarta carrera y un par de presentados se trata de Predador que reaparece y el importado Preposition. ¿Qué nos puede decir?

-El caballo Predador anda bien en cancha, y el importado Preposition viene de una actuación espectacular en un lote de perdedores. Sus condiciones en cancha son muy buenas y para mí será difícil de derrotar.

No obstante, el caballo Predador, va hacerlo bastante bien y por como anda consideramos que realizara buena carrera.

Nuevos triunfos: Humberto Correia Sexta Reunión

Acto seguido, nos toca analizar a Encantadora. Viene de ganar con solvencia, pero este domingo sube de agrupación y corre un trayecto más largo. Además, ahora cuenta con la conducción de Capriles. ¿Considera que el estado físico de la yegua le permitirá superar este nuevo compromiso?

-Esta yegua anda bastante bien en cancha, sabemos que va subida de lote. Pero su condición es óptima y nos gusta para triunfar el fin de semana.

Suerte y mucha felicidad para todos, los esperamos este domingo para que vengan a disfrutar de las carreras y a sellar el 5y6 nacional que siempre abona buenos dividendos.