¡Atención hípicos! El reporte exclusivo desde La Rinconada sobre la importada I’m In The Mood

Desde el corazón de la pista del óvalo de La Rinconada, el destacado entrenador Humberto Correia se hizo presente en la jornada de ajustes de este jueves 29 de enero.

Entrevista Meridiano Web: La Rinconada Carrera Reunión 05

Aunque para esta reunión presenta un solo compromiso, la expectativa de la afición es máxima; el público espera con atención sus declaraciones sobre un ejemplar que, para muchos analistas, luce con argumentos de sobra para cruzar la meta en ganancia.

Correia cerró el ciclo 2025 con un ritmo vertiginoso y sostiene esa misma inercia en el inicio de la presente temporada. Su arranque en 2026 es impecable; hasta la fecha, ocupa la cima de la estadística de entrenadores. Actualmente, sostiene un emocionante duelo por el liderato del meeting, con un empate de cinco victorias frente a Riccardo D’Angelo

Fiel a su meticulosa rutina, el preparador se ubicó en las cercanías de la torre de los 1000 metros para supervisar personalmente cada galope y detalle físico de sus pupilos. Con la amabilidad que lo caracteriza, hizo una pausa en su jornada para conversar con el equipo de Meridiano Web y analizar las posibilidades de la importada I’M In The Mood, una de las piezas más comentadas de la jornada dominical.

“Saludos a toda la afición hípica que siempre está presente y son consecuente seguidores de nuestro trabajo”

Muy buenos días trainer que nos pude decir de la importada que participa en la primera carrera en recorrido de 1.100 metros.

- Esta yegua atraviesa una condición física impecable. Con miras a este domingo, confiamos en un buen brinco inicial; por tal motivo, aseguramos los servicios de Robert Capriles. El entusiasmo en la cuadra es máximo y esperamos, con mucha convicción, cruzar la meta en ganancia.

Un gran saludo a toda la fanaticada que nos sintoniza a través de las redes sociales y Meridiano Web. Este domingo los esperamos en las majestuosas instalaciones de La Rinconada; el escenario ideal para disfrutar una tarde agradable en familia y sentir la emoción de ligar el tradicional juego del 5y6