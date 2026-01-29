Deyker Acosta buscará la sorpresa este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El ímpetu y la determinación por alcanzar la excelencia no se detienen para el jinete aprendiz Deyker Acosta. Consciente de la alta competitividad en un patio lleno de figuras consagradas, Acosta mantiene una actitud de gratitud y respeto ante cada oportunidad que recibe en el óvalo de Coche.

Sorpresa: Entrevista ganadora La Rinconada R05

Su éxito no es casualidad: es el resultado de una rigurosa rutina que combina entrenamientos de alta intensidad con una alimentación balanceada, factores que le permiten lucir un estado físico óptimo para exigir el máximo rendimiento a cada ejemplar.

Aunque para esta nueva reunión de carreras su nombre aparece en una sola oportunidad, el entusiasmo del joven látigo es palpable. En la reciente jornada de ajustes de este jueves 29 de enero, Acosta conversó con las cámaras de Meridiano Web, donde compartió sus impresiones relacionado al único compromiso, el cual tendrá lugar en el marco del 5y6 nacional, la apuesta preferida de la afición venezolana.

Deyker, hablemos de tu compromiso en el 5y6 nacional: Reina de Copas en la novena carrera. Es una yegua que se presenta con mucho chance, ¿Cómo la has sentido en la pista y qué proyecciones tienes con ella?

- Sumamente agradecido por la confianza que me brinda el entrenador Fernando Parilli Tota. Siempre asumo estas oportunidades con la mayor responsabilidad, buscando dar el máximo en la pista.

Para este domingo, esperamos una gran actuación de nuestra conducida; es un ejemplar de mucho nivel que no debería quedar fuera de sus combinaciones en el 5y6.

Saludos a toda la afición y gracias por la entrevista