Anota sus datos: Deyker Acosta recomienda no dejar fuera del 5y6 a sus ejemplares en la R02

El jinete aprendiz Deyker Acosta proyecta un cambio de rumbo para la presente temporada. Tras un 2025 de arduo trabajo donde los resultados no fueron proporcionales al esfuerzo, el joven látigo enfoca sus energías en un ciclo de éxitos.

Para alcanzar este objetivo, cuenta con el respaldo del experimentado agente Hernán Rengifo, una alianza que busca consolidar su presencia en el recinto de ganadores.

Acosta se mantuvo en actividad constante durante el mes de diciembre. Su disciplina en los entrenamientos responde a una meta clara: atraer nuevas y mejores oportunidades que le aseguren un año de consagración.

Tras culminar su jornada de galopes este jueves, el jinete hizo una pausa para conversar con el equipo de Meridiano Web. Durante el encuentro, manifestó su entusiasmo por el reinicio de la actividad hípica y se declaró listo para afrontar los desafíos del 2026. "Mi meta es clara y, con el favor de Dios, este año estará lleno de victorias", afirmó con determinación.

Dos montas en el 5y6 dominical, la primera de ellas es con el ejemplar Shakman en la tercera válida dominical.

-Este caballo lo vengo trabajando desde el mes de diciembre, de verdad que se encuentra bien y en todas sus carreras da la batalla, siempre se acerca. Espero que este domingo su rendimiento sea muy aceptable.

Acto seguido una yegua que te llevo al recinto de ganadores, Reina Fabrica.

-Sus aprontes me demuestra que anda muy bien, efectivamente ya tenemos una victoria junto y esperamos que este domingo podamos pasar la meta en ganancia. Les recomiendo que no la dejen por fuera a la hora de sellar el 5y6.

Saludos a toda la afición y gracias por la entrevista.