Habemus líder: Estadística de entrenadores del primer meeting tiene un nuevo capataz en la cima

La reunión número diez del primer meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada tuvo una programación de 12 carreras donde entre los entrenadores más destacados sobresalieron Luis Peraza y Humberto Correia con dos victorias cada uno.

La Rinconada: Nuevo líder en la estadística de entrenadores en La Rinconada

La tarde de este domingo 1 de marzo el entrenador de purasangres de carreras Humberto Correia consiguió dos victorias con sus ejemplares por segunda semana consecutiva y cerró el mes de febrero con cuatro triunfos en las últimas dos fechas realizadas.

El primer triunfo de Correia llegó en la prueba más importante del ciclo no valido, en la sexta prueba donde su ejemplar Preposition derrotó a los importados San Benito y Toro Salvaje en una carrera con la presencia de ejemplares de los tres sementales más importantes de la última década en Estados Unidos como lo son el tordillo Tapit, Curlin y el más joven de todos, Gun Runner.

El cuatroañero nacido en Kentucky y producto del semental Tapit en la yegua Modify por Candy Ride fue montado por el jockey aprendiz Oliver Médina para el Stud Los Audaces y dejó un tiempo en los cuatro codos de 111.4 con un dividendo a ganador de Bs 120, 26.

El doblete de Humberto Correia llegó en la sexta válida por medio del purasangre Eterno, con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray en un tiempo oficial de 75,1 para los 1.200 metros y pagó un dividendo de Bs. 343,08 ganador.

Líderes de la Estadística de entrenadores con más victorias

Humberto Correia: 11 triunfos

Riccardo D’Angelo: 10 triunfos

Carlos L. Uzcátegui: 8 triunfos

Fernando Parilli Tota: 7 triunfos

Fernando Parilli Araujo: 6 triunfos