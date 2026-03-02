Harden hace historia desde la línea de tiros libres con Cleveland

Suscríbete a nuestros canales

James Harden ha vuelto a escribir su nombre en los libros de oro de la liga. Tras superar la barrera de los 8,531 tiros libres anotados, "La Barba" ha desplazado oficialmente a la leyenda Moses Malone para reclamar el tercer puesto histórico en la lista de líderes de todos los tiempos en la temporada regular.

El escolta, conocido por su habilidad casi científica para forzar faltas y su precisión quirúrgica desde la línea de castigo, ahora solo tiene por delante a dos gigantes del baloncesto: LeBron James y el líder absoluto, Karl Malone.

El arte de la eficacia

A diferencia de otros jugadores en la lista que basaron su volumen en el juego interior físico (como los Malone), Harden ha revolucionado el juego exterior. Su capacidad para utilizar el step-back y el manejo de balón para poner a los defensores en situaciones comprometidas lo ha convertido en el jugador más prolífico de la era moderna en esta categoría.

Con la mirada puesta en el segundo lugar, Harden necesita aproximadamente 278 tiros libres más para alcanzar a LeBron James. Dado que James sigue activo y sumando, esta "carrera de fondo" será uno de los puntos estadísticos más interesantes a seguir en las próximas temporadas.