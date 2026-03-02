Messi acecha récord de Cristiano Ronaldo tras doblete ante Orlando City

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi volvió a brillar tras marcar un doblete frente a Orlando City para liderar la victoria del Miami Inter (4x2), este domingo 1 de marzo en la presente temporada de la MLS. El astro argentino se combinó con el venezolano Telasco Segovia, quien marcó un tanto y repartió dos asistencias, como principales figuras en el compromiso celebrado desde el Exploria Stadium.

El delantero, que viene de ganar el MVP en el balompié norteamericano en la pasada edición, se mantiene elevando sus registros vitalicios en su exitosa carrera como profesional, alcanzando así la impresionante cifra de 898 goles, ampliando su legado en el fútbol mundial, demostrando vigencia y calidad en cada presentación, y acercándose cada vez más a la histórica marca de los 900 tantos.

A solo meses de lo que será su presentación con Argentina en el Mundial 2026, su rendimiento sigue siendo determinante para su equipo y mantiene viva la discusión sobre quién es el más grande de todos los tiempos. Además de acercarse a las 900 dianas de por vida, el atacante persigue el récord de Cristiano Ronaldo, quien está encaminado a los 1,000 goles, la cual sería el primero en lograrlo en la historia.

Messi persigue récord de goles de Cristiano Ronaldo

Por otro lado, 'El Bicho' continúa liderando la tabla de máximos goleadores históricos, con 965 goles convertidos a lo largo de su trayectoria. El delantero portugués mantiene una ventaja considerable en la carrera goleadora, consolidándose como uno de los futbolistas más letales de la historia. La rivalidad entre ambos ídolos sigue sumando capítulos, ahora también en la lucha por cifras récord que parecen inalcanzables.

Aunque Ronaldo es el máximo goleador de la historia, el luso acumula la mencionado cantidad de anotaciones en un total de 1,312 compromisos, mientras que, el argentino se encamina a las 900 tantos después de 1,139 partidos disputados, siendo una clara muestra de que el sudamericano ha sido más efectivo a lo largo de su trayectoria.