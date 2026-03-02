Hipismo

Ranking del Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos tras los últimos batacazos

Restan 11 pruebas que otorgan puntos para la carrera de las Rosas

Por

Darwin Dumont
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 09:03 am
Ranking del Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos tras los últimos batacazos
Kentucky Derby
Suscríbete a nuestros canales

El último fin de semana, se realizaron tres pruebas clasificatorias como preparación para el Kentucky Derby (G1), que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $5 millones a repartir.

NOTAS RELACIONADAS

A medida que nos acercamos al primer sábado de mayo, la tabla de puntos para la edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación de finales de febrero, como el Gothan Stakes, Fountain of Youth Stakes, y el Rebel Stakes, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las rosas.

Nuevos ganadores en la Ruta al Kentucky Derby G1

Commandment, que superó a Chief Wallabee en final dramático en el Fountain of Youth Stakes, sumó 50 puntos y ascendió al puesto número 4 de la clasificación con un total de 50. Chief Wallabee obtuvo sus primeros puntos para el Derby y se une a la clasificación en el puesto número 10 con 25.

Iron Honor, en otro final de categoría, obtuvo 50 puntos al ganar el Gotham Stakes; es el número 5 en la clasificación. Mientras que el ganador de Rebel Stakes, Class President, en un final de foto sobre Silent Tactic, obtuvo 50 puntos y avanzó al puesto número 3. Mientras que su escolta sumó 25, para totalizar 50, para ubicarse en la segunda posición de la tabla que comanda Paladín con 60 dianas.

El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el Tampa Bay Derby (G3) en Tampa Bay Downs y el San Felipe Stakes (G2) en Santa Anita Park. Ambos ofrecen 50 puntos al ganador y se corren el sábado 7 de marzo.

Los 20 principales candidatos (al 2 de marzo de 2026)

Pos. 

Ejemplar

Puntos

Entrenador

1

Paladin

60

Chad Brown

2

Silent Tactic

50

Mark Casse

3

Class President

50

Todd Pletcher

4

Commandment

50

Brad Cox

5

Iron Honor

50

Chad Brown

6

Chip Honcho

39

Saffie Joseph Jr.

7

Golden Tempo

35

Cherie DeVaux

8

Litmus Test

34

Bob Baffert

9

Renegade

25

Todd Pletcher

10

Chief Wallabee

25

William Mott

11

Intrépido

23

Jeff Mullins

12

Universe

23

Kenny McPeek

13

Pavlovian

20

Doug O'Neill

14

Express Kid

20

Wade Rarick

15

Nearly

20

Todd Pletcher

16

Talk to Me Jimmy

20

Rudy Rodríguez

17

Great White

20

John Ennis

18

Bravaro

20

Saffie Joseph Jr

19

Soldier N Diplomat

18

Steve Asmussen

20

Napoleon Solo

15

Chad Summers

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo MLS Lionel Messi
Lunes 02 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?