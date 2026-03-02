Ranking del Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos tras los últimos batacazos

Suscríbete a nuestros canales

El último fin de semana, se realizaron tres pruebas clasificatorias como preparación para el Kentucky Derby (G1), que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $5 millones a repartir.

A medida que nos acercamos al primer sábado de mayo, la tabla de puntos para la edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación de finales de febrero, como el Gothan Stakes, Fountain of Youth Stakes, y el Rebel Stakes, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las rosas.

Nuevos ganadores en la Ruta al Kentucky Derby G1

Commandment, que superó a Chief Wallabee en final dramático en el Fountain of Youth Stakes, sumó 50 puntos y ascendió al puesto número 4 de la clasificación con un total de 50. Chief Wallabee obtuvo sus primeros puntos para el Derby y se une a la clasificación en el puesto número 10 con 25.

Iron Honor, en otro final de categoría, obtuvo 50 puntos al ganar el Gotham Stakes; es el número 5 en la clasificación. Mientras que el ganador de Rebel Stakes, Class President, en un final de foto sobre Silent Tactic, obtuvo 50 puntos y avanzó al puesto número 3. Mientras que su escolta sumó 25, para totalizar 50, para ubicarse en la segunda posición de la tabla que comanda Paladín con 60 dianas.

El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el Tampa Bay Derby (G3) en Tampa Bay Downs y el San Felipe Stakes (G2) en Santa Anita Park. Ambos ofrecen 50 puntos al ganador y se corren el sábado 7 de marzo.

Los 20 principales candidatos (al 2 de marzo de 2026)

Pos. Ejemplar Puntos Entrenador 1 Paladin 60 Chad Brown 2 Silent Tactic 50 Mark Casse 3 Class President 50 Todd Pletcher 4 Commandment 50 Brad Cox 5 Iron Honor 50 Chad Brown 6 Chip Honcho 39 Saffie Joseph Jr. 7 Golden Tempo 35 Cherie DeVaux 8 Litmus Test 34 Bob Baffert 9 Renegade 25 Todd Pletcher 10 Chief Wallabee 25 William Mott 11 Intrépido 23 Jeff Mullins 12 Universe 23 Kenny McPeek 13 Pavlovian 20 Doug O'Neill 14 Express Kid 20 Wade Rarick 15 Nearly 20 Todd Pletcher 16 Talk to Me Jimmy 20 Rudy Rodríguez 17 Great White 20 John Ennis 18 Bravaro 20 Saffie Joseph Jr 19 Soldier N Diplomat 18 Steve Asmussen 20 Napoleon Solo 15 Chad Summers

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

