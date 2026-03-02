MLS: Messi y Segovia firman una remontada épica en el Clásico del Sol

Suscríbete a nuestros canales

El Inter Miami ha logrado lo que parecía imposible en sus nueve visitas anteriores: salir victorioso del Inter&Co Stadium. En una noche de contrastes, el campeón defensor se recuperó de un inicio titubeante para terminar goleando 4-2 a Orlando City, sumando así su primer triunfo de la temporada 2026 y dejando atrás la amarga derrota sufrida ante el LAFC.

La figura de Lionel Messi volvió a brillar con luz propia, pero esta vez contó con un aliado de lujo en Telasco Segovia, quien se disfrazó de arquitecto y ejecutor para cambiarle el rostro a un partido que parecía perdido tras los primeros 45 minutos.

Un inicio de pesadilla en territorio morado

Orlando City, que llegaba con la estadística a su favor, no tardó en imponer condiciones. Apenas al minuto 18, Marco Pašalić aprovechó un servicio preciso de Iván Angulo para batir al actual Portero del Año, Dayne St. Clair, y poner el 1-0. Con este tanto, Pašalić extendió su racha goleadora a cuatro partidos consecutivos castigando a las "Garzas".

El desconcierto del equipo visitante aumentó solo seis minutos después, cuando el defensor Griffin Dorsey habilitó a Martín Ojeda para el 2-0. Miami se fue al descanso contra las cuerdas, con el peso de una historia negativa en Orlando que parecía repetirse.

La reacción del campeón y el factor Segovia

El segundo tiempo fue una historia completamente distinta. La reacción comenzó temprano, al minuto 49, cuando el juvenil de 20 años, Mateo Silvetti, acortó distancias tras una combinación entre Facundo Mura y Telasco Segovia. Fue el primer gol del torneo para Silvetti, quien sigue consolidándose en el once estelar.

Con el marcador 1-2, apareció la jerarquía del capitán. Al minuto 57, Segovia —en una noche inspirada— asistió a Messi, quien no perdonó para poner el empate 2-2. El momento anímico cambió de bando y la presión de Orlando se desvaneció, especialmente tras la expulsión del novato Colin Guske al minuto 88 por doble amonestación.

El broche de oro de la "Pulga"

Cuando el empate parecía sellado, Telasco Segovia coronó su actuación individual con un gol sin asistencia al minuto 85, poniendo al Inter Miami al frente por primera vez en el encuentro.

Sin embargo, faltaba la cereza del pastel. En el minuto 90, Lionel Messi ejecutó un tiro libre magistral que dejó sin opciones a Maxime Crépeau, sentenciando el 4-2 definitivo. Con este doblete, el actual MVP de la MLS alcanza la impresionante cifra de 52 goles en sus primeros 55 partidos de temporada regular, una estadística que desafía cualquier lógica deportiva.

Datos que rompen rachas

Esta victoria no solo representa tres puntos vitales para los dirigidos por el Javier Mascherano, sino que pone fin a una sequía de nueve partidos sin ganar en casa de Orlando. Aunque el historial histórico sigue favoreciendo ligeramente a los "Lions" (8-7-4), el Inter Miami ha enviado un mensaje claro: el campeón está listo para defender su corona.