MLB: Ranger Suárez brilla con Boston y está listo para el Clásico Mundial

Ranger Suárez está listo oficialmente para el Clásico Mundial de Beisbol. Este domingo 1 de marzo, el zurdo venezolano realizó su segunda apertura con el uniforme de Medias Rojas de Boston en el Spring Training, y la última antes de unirse a la concentración del equipo criollo, que inicia este lunes 2 de marzo en Miami.

El oriundo de Pie de Cuesta se midió a Orioles de Baltimore en esta ocasión, y lució mucho mejor que en su primera actuación, con la solidez que lo caracteriza, para así llegar con muy buenas sensaciones al campamento criollo, en donde él será el lanzador de más galones de la rotación.

La buena actuación de Ranger Suárez

Ante Baltimore, Ranger Suárez lanzó por espacio de tres entradas completas, en las que permitió tan solo par de imparables y una carrera limpia. Además, el zurdo no concedió boletos y se anotó dos ponches a su cuenta.

También se mostró bastante económico en lo que a su conteo de lanzamientos se refiere, ya que sorteó los tres episodios en los que actuó con tan solo 45 lanzamientos, logrando retirar por la vía rápida el primer inning, y sacando el tercero con tan solo 11 lanzamientos, hecho que le permitió ganarle incluso una apuesta amistosa a su manager, Alex Cora.

Ahora, Ranger Suárez se unirá al campamento venezolano para el Clásico Mundial de Beisbol, y con los días de descanso que tiene, se perfila para ser el abridor de Venezuela en el primer juego del torneo, el próximo viernes 6 de marzo, cuando el conjunto nacional se mida a la complicada selección de Países Bajos.