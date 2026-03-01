MLB

MLB: Willson Contreras demuestra con inmenso jonrón que está listo para el Clásico Mundial

Theoscar Mogollón González
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 04:37 pm

Todo parece apuntar que el carabobeño será el inicialista de Venezuela durante la cita mundialista

A muy pocos días de que inicie el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el bate de Willson Contreras luce como el más peligroso de la Selección de Venezuela. Y es que durante la jornada de este domingo en el Spring Training, el grandeliga venezolano protagonizó otro descomunal batazo.

Contreras, sinónimo de fuerza

La conexión sucedió en la parte baja del tercer inning. Allí, con dos hombres en circulación, Willson pescó un lanzamiento bajito para llevarlo más allá del muro del jardín izquierdo, a unos 426 pies de distancia. De esa manera puso arriba 4 a 1 a las Medias Rojas de Boston sobre los Orioles de Baltimore.

Asimismo, cabe agregar que en su turno anterior había conectado un doble que, a la postre, sirvió para que anotara la primera rayita de los suyos en la primera entrada. Al final ligó de 2-2 con tres carreras impulsadas y dos anotadas.

En lo que va de Spring Training, Willson Contreras batea para .462 de promedio con dos jonrones, un doble, seis carreras remolcadas, cinco anotadas y 1.563 de OPS.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Domingo 01 de Marzo de 2026
Beisbol

