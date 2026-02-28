MLB

MLB: Carlos Narváez firma otro juego multi-hit para seguir elevando su promedio al bate

Theoscar Mogollón González
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 05:51 pm

El grandeliga venezolano se proyecta como el receptor titular de las Medias Rojas de Boston para la temporada 2026

Carlos Narváez no baja su ritmo ofensivo y eso, sin dudas, son excelentes noticias para las Medias Rojas de Boston. Y es que durante la tarde de este sábado, el receptor venezolano protagonizó su segunda jornada multi-hit en lo que fue la victoria por 13 a 8 de los suyos sobre los Mellizos de Minnesota.

Narváez ya está por encima de los .500

En el compromiso que se desarrolló en el JetBlue Park, el maracayero ligó de 3-2 con una carrera impulsada. El primero de esos hits apareció en el segundo inning, aunque sin incidir directamente en el marcador.

Caso contrario sucedió en el tercero, pues el imparable que pegó al jardín izquierdo remolcó a Caleb Durbin con la sexta anotación de aquel entonces. Luego de fallar con un rodado en el quinto, fue reemplazado en la alta del sexto por Vinny Capra.

De esta manera, Carlos Narváez eleva a .556 su promedio al bate en este Spring Training, producto de cinco indiscutibles en nueve visitas al plato. Además, también cuenta con una carrera anotada y dos remolcadas.

Vale agregar que, hasta los momentos, solo Jarren Durán (.583) lo supera en el apartado de promedio en el conjunto de Boston.

