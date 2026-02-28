MLB

MLB: Martín Pérez y José Suárez mostraron solidez en victoria de Bravos de Atlanta

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 04:37 pm

Los dos lanzadores venezolanos tuvieron una buena presentación durante la jornada de este sábado en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta cuentan con buena presencia de peloteros venezolanos en su Spring Training. Justamente, en la tarde de este sábado dos de esos vieron acción desde el montículo: Martín Pérez y José Suárez.

NOTAS RELACIONADAS

Dos zurdos bien bravos

El primero en tener acción fue el de Las Matas, quien le tocó relevar al abridor Spencer Strider en el tercer episodio. Allí resolvió las cosas por la vía rápida, pero en el cuarto capítulo fue sorprendido con un jonrón de Adley Rutscham, el único daño que recibió por parte de los bateadores de los Orioles de Baltimore.

Por su parte, el oriundo de Naguanagua tomó las riendas del juego en la baja del quinto, dominando a placer a los seis bateadores que enfrentó en sus dos innings de labor. Vale mencionar que Suárez se adjudicó la victoria en esta segunda presentación de Spring Training.

Recordemos que Martín Pérez firmó un contrato de Ligas Menores con los Bravos, por lo que estos entrenamientos primaverales serán importantes para él si quiere ganarse un puesto dentro del equipo. A su vez, José Suárez tuvo más actividad en Triple-A que con el primer equipo de Atlanta durante la temporada 2025.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park Internacional Fórmula 1
Sabado 28 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?