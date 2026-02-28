MLB: Martín Pérez y José Suárez mostraron solidez en victoria de Bravos de Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta cuentan con buena presencia de peloteros venezolanos en su Spring Training. Justamente, en la tarde de este sábado dos de esos vieron acción desde el montículo: Martín Pérez y José Suárez.

Dos zurdos bien bravos

El primero en tener acción fue el de Las Matas, quien le tocó relevar al abridor Spencer Strider en el tercer episodio. Allí resolvió las cosas por la vía rápida, pero en el cuarto capítulo fue sorprendido con un jonrón de Adley Rutscham, el único daño que recibió por parte de los bateadores de los Orioles de Baltimore.

Por su parte, el oriundo de Naguanagua tomó las riendas del juego en la baja del quinto, dominando a placer a los seis bateadores que enfrentó en sus dos innings de labor. Vale mencionar que Suárez se adjudicó la victoria en esta segunda presentación de Spring Training.

Recordemos que Martín Pérez firmó un contrato de Ligas Menores con los Bravos, por lo que estos entrenamientos primaverales serán importantes para él si quiere ganarse un puesto dentro del equipo. A su vez, José Suárez tuvo más actividad en Triple-A que con el primer equipo de Atlanta durante la temporada 2025.