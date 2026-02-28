MLB: José Altuve y la promesa definitiva a los Astros en 2026

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve regresó al campo de entrenamiento de Astros de Houston para preparar la temporada 2026. El venezolano a sus 36 años llega con la espina clavada tras su pésimo 2025; pero tiene una promesa clara con su club, para alcanzar la postemporada de Grandes Ligas.

Altuve llegó al Spring Training 2026 con la convicción de mejorar su .771 de OPS de 2025, el más bajo desde 2013. El venezolano entiende que Astros necesita otra versión de él y en esa línea recuperó la segunda base para estar más cómodo en defensa, pero ahora debe aportar en ataque.

El venezolano ha llevado a cabo ajustes en invierno para mejorar su ofensiva: ajustó la pisada de su pie izquierdo para adoptar una postura más abierta y usar mejor el terreno. Pequeños cambios con un objetivo grande, tener mejor turnos y batear con solidez en un año donde lo necesitan.

José Altuve y sus sensaciones para la temporada 2026

José Altuve llegó al Spring Training centrado en mejorar de cara a la temporada 2026. Astros de Houston le da la confianza de volver a la segunda base, por lo que ahora deberá centrarse en su totalidad a la ofensiva. En ese contexto, el venezolano se mostró tranquilo y confiado.

Altuve se sinceró: "Siento que el año pasado tuve momentos en los que estuve muy mal y otros en los que estuve muy bien. Busco más estabilidad y consistencia, estoy trabajando mi swing, mi paso, intentando hacer un contacto más fuerte y mantener la consistencia".

Por otra parte, el venezolano conectó un batazo fuerte en su primer juego de Spring Training, algo que lo motivó: "Cuando bateé la pelota, sin importar si él la atrapaba, me sentía muy feliz porque eso es lo que he estado intentando hacer, en eso he estado trabajando".

Proyección de José Altuve con Astros de Houston en 2026

Baseball-Reference ve a un José Altuve activo para la temporada 2026 de Grandes Ligas. El venezolano presenta una proyección de mucho tiempo de juego y bastante productiva, tomando en cuenta lo que mostró durante 2025.

Proyección de Altuve para 2026:

- 537 turnos, 79 anotadas, 147 hits, 25 dobles, 1 triple, 65 jonrones, 14 bases robadas, 49 boletos, 106 ponches, .274 promedio, .338 OBP, .441 SLG, .780 OPS