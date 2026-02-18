MLB: José Altuve va por otro escalón entre los peloteros históricos de Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que José Altuve ya es parte importante en la historia de los Astros de Houston, y eso que a su carrera todavía le faltan un par de temporadas de alto nivel. Es por eso que este 2026 volverá a ser importante para él a nivel ofensivo, ya que tiene en la mira un nuevo escalón entre los peloteros históricos de la franquicia.

Más impulsadas en la mira de Altuve

Cuando Astro Boy goza de salud, no hay equipo que se salve de sus actuaciones con el madero. Si bien en las últimas campañas ha sufrido uno que otro inconveniente físico, su nombre siempre se ha mantenido entre los más productivos del equipo, y eso es algo que espera repetir este año.

Ya con un José Altuve poniéndose a tono en el Spring Training, el Opening Day se perfila como ese nuevo paso hacia la grandeza con los Astros de Houston, donde ya le quedan muy pocas figuras por superar.

Justamente, en lo que se refiere exclusivamente al apartado de carreras impulsadas, el grandeliga venezolano acumula de por vida 889 tras 15 temporadas. Con dicha cifra se posiciona en el quinto lugar entre los líderes de la organización, a muy poco de igualar las 942 remolcadas de José Cruz.

En caso de que José Altuve se mantenga sano y su bate no se apague, es muy probable que supere la barrera de las 1.000 carreras impulsadas, algo que solo han hecho Lance Berkman (1.090), Craig Biggio (1.175), y Jeff Bagwell (1.529).