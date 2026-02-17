¡Prohibido olvidarla! La yegua que reaparece y ya es número puesto en los acumulados de la R09

Un total de 11 emocionantes competencias conforman la cartelera para la reunión 09, que se celebrará este domingo 22 de febrero en el Hipódromo La Rinconada.
La undécima carrera, que es la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, está destinada a yeguas de 5 años y más, debutantes o no ganadoras, y se disputará en una distancia de 1.200 metros con una premiación adicional especial a repartir de $25.350.
Reaparece Yegua: Datos Hípicos La Rinconada
De las 14 participantes en esta válida del juego de la mayoría, se encuentra Preciosa (número 14 en la gualdrapa), quien regresa a la arena caraqueña tras un breve paro de 84 días. Entrenada por Humberto Correia, defenderá los colores del Stud ‘Los Audaces’, pero para esta ocasión será la última monta del argentino Juan Pablo Paoloni.
Nacida y criada en el Haras La Orlyana, Preciosa para muchos especialistas en la materia parece tener todo a disposición en la carrera de cierre. Su última actuación fue el 30 de noviembre del 2025, donde, conducida por el aprendiz Omar Rivas, finalizó en la segunda casilla con tropiezos en la recta final a solo cabeza de la importada Rachells Mania.
Indudablemente que la nieta de King Seraf en Adelina Lady por Good Reward que tiene campaña de seis actuaciones para cero triunfos pudiera capitalizar este domingo su primer triunfo.
La Rinconada domingo: Ejercicios Previos Reaparece
Ene 31 M. Ibarra E/P 15,4 30 43 (600) 55,4 2P 68,4 4P 84,1/ A voluntad, muy bien, por centro de cancha.
Feb 07 A. García E/P 13,4 24,4 37 (600) 50 2P 64,4/ veloz y muy bien con remate de 12,1.
Feb 14 A. García E/P 16,1 29 41 (600) 53 2P 66,1/ animada al final y respondió con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.