Cita con la afición: Juan Pablo Paoloni vuelve a La Rinconada con cuatro montas clave en el 5y6

El Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 22 de febrero para una vibrante jornada de 11 competencias. De acuerdo con el programa oficial del INH, la reunión iniciará a la 1:25 de la tarde y tendrá como plato fuerte una Condicional Especial. Por su parte, el popular juego del 5y6 nacional activará sus emociones a partir de la sexta carrera del programa.

La gran atracción de la tarde será la presencia del jinete argentino Juan Pablo Paoloni. Por invitación de los propietarios del Stud "Los Audaces", el profesional del látigo regresa al óvalo de Coche con cuatro montas de alto calibre, todas concentradas en el ciclo de las válidas.

La ruta de Paoloni en las válidas: La Rinconada 5y6

El látigo gaucho iniciará sus compromisos en la primera válida con la importada I’M In The Mood. La yegua, que triunfó en su salida más reciente en 1.200 metros, enfrenta ahora un lote mixto de ejemplares nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de una carrera.

En la cuarta válida, Paoloni asumirá la conducción de Impetuosa. La pupila, que ostenta un récord de una victoria en 19 presentaciones, escoltó a la ganadora el pasado 23 de enero bajo la guía de Robert Capriles y luce como una carta fuerte en el recorrido.

Para la quinta válida (décima del programa), el argentino llevará las riendas de Inspiración. Esta yegua acude a la cita con el impulso de un éxito reciente en la distancia de 1.100 metros. El cierre de su agenda llegará en la sexta válida sobre los lomos de Preciosa. La yegua reaparece tras 84 días de inactividad y enfrentará el reto de partir por el puesto de pista 14, la posición más externa del lote.

Un jinete con sello de garantía

Paoloni goza de la admiración y el respeto de la afición venezolana. Su nombre quedó grabado en la historia reciente tras su victoria con el ejemplar Astuto en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI) del año pasado.

Su efectividad es incuestionable: en su visita más reciente en este 2026, el fusta logró cuatro triunfos en una doble jornada. Esta regularidad le permite mantenerse dentro del "Top 10" de la estadística de jinetes en el presente meeting de La Rinconada, a pesar de no residir de forma permanente en el país.