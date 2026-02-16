Franklin Virgüez besó en la boca a querido actor venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El actor venezolano Félix Loreto contó en una entrevista el delicado momento que vivió hace algunos años con Franklin Virgüez. El artista narró que en la grabación de una novela, Franklin le plantó un tremendo beso con lengua.

Beso entre ambos actores

Loreto recordó que el moreno hoy radicado en Estados Unidos, llegó al lugar, lo vio y le dio el tremendo beso que en su momento lo hizo molestar.

“Qué te pasa a ti, tú estás locas, él (Franklin) comienza a correr y yo detrás de él. Me puse bravísimo y todo el mundo se estaba riendo, estábamos en unas oficinas de exteriores. Yo estaba detrás de él para darle unos golpes, estaba muy bravo”, comentó Félix en la conversación.

Aunque no reveló cuándo sucedió el momento y la novela, indicó que luego lo tomó con mucho sentido del humor, terminando la persecución muerto de la risa.

“Tremenda broma me había echado, me metió la lengua”, indicó.

Grandes amigos

El artista que realizó grandes novelas en el país como “Torrente”, “Mi mejor amiga” y “Tres destinos”, destacó que siente un gran cariño por Virgüez, por ser un excelente compañero y gloria de la televisión nacional.

Franklin no dudo en reaccionar a las palabras del artista, escribiendo: “Una lata”. Palabras que demuestran el cariño y respeto que se tienen hasta la fecha.

Internautas quedaron impactados con las declaraciones, ya que jamás había sido contadas.