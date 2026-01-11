Fernando Carrillo invita a pelear a Franklin Virgüez: "Negro insignificante"

Suscríbete a nuestros canales

Si hay alguien que ha sabido acaparar durante esta semana los principales titulares de la prensa rosa, ese ha sido el actor venezolano Fernando Carrillo, quien ha protagonizado diferentes encontronazos con otros artistas criollos.

La disputa comenzó cuando tuvo una fuerte discusión con la cantante Karina en una entrevista para Telemundo, a la cual se sumó el experto en comunicación Andy Salandy, quien llegó a Venezuela cuando tenía apenas dos años de edad.

Desde entonces, Fernando ha estado enviando contundentes mensajes a través de las redes sociales y, en esta oportunidad, aprovechó de responderle al también actor Franklin Virgüez, quien lo llamó "alacrán".

Fernando Carrillo estalla contra su colega

En un mensaje difundido en sus plataformas digitales, el galán de telenovelas afirmó que Franklin está buscando conseguir seguidores a "sus costillas". Asimismo, aseguró que él (Fernando) es el actor número uno de la televisión y cuenta con una exitosa carrera.

Todos sus logros, Carrillo se los atribuye a la telenovela "Rosalinda" la cual protagonizó con Thalía: "Con Franklin Virgüez jamás trabajaría. Franklin es un tipo envidioso que está acomplejado de su color, de su carrera que no ha hecho más nunca nada".

En el mismo video, Fernando invitó a su colega a colocarse los guantes y verse en el país que desee. "Eres un gordo fofo, fuera de forma (...) profundamente envidioso de mi carrera. A usted no lo conoce nadie".

"Cuidado te deportan, cuidado te deportan allá porque te ven como un negro insignificante, venezolano, tercermundista. Cuando quieras te pones los guantes y ya deja de utilizar mi nombre para ganar seguidores". Finalmente, Fernando invitó una vez más a pelear a Virgüez.

Franklin Virgüez a Fernando Carrillo: "Eres un alacrán"

Antes de las contundentes declaraciones de Fernando Carrillo, Virgüez ya había hablado sobre él en un video criticando su posición política. Asimismo, el actor de "Por estas calles" apuntó que, su contrincante no tiene educación y nunca aprobó la universidad.

Entre tanto, trajo a colación los problemas legales que enfrentó Fernando en los Estados Unidos, país al que según Franklin, no puede entrar más y ni siquiera volver a trabajar, después de haber sido figura importante en cadenas como Univisión y Telemundo.