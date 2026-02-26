Fernando 'Bocha' Batista consigue trabajo tras su fracaso con la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El desenlace de Fernando 'Bocha' Batista con la Vinotinto terminó de forma estrepitosa, sin el objetivo cumplido de la clasificación al Mundial 2026, pese a que esta edición contaba con más cupos (seis directos y un repechaje).

En la última jornada de las eliminatorias Venezuela llegó con opciones muy reales de meterse en esa repesca internacional y solo tenía que ganar su partido ante Colombia. Sin embargo, aquella fecha en Maturín fue de las catástrofes deportivas más grande en la historia del país y el combinado nacional cayó 2-6 con los cafeteros, dejando un mar de lágrimas en la afición.

Todo lo anterior dejó muy tocada la imagen del entrenador argentino, cuestionado por su fútbol conservador -en momentos de necesidad- y por los resultados negativos como visitantes. Ahora bien, meses después de esa triste despedida, el estratega habría conseguido volver a los banquillos.

¿Qué selección dirigirá Fernando 'Bocha' Batista tras la Vinotinto?

Las informaciones cada vez avanzan y siguen su curso para anunciar al DT como el nuevo mandamás de la selección de Costa Rica, combinado que tampoco pudo meterse en la Copa del Mundo y está en búsqueda de un nuevo ciclo que les devuelva al magno evento.

Desde ESPN fueron uno de los primeros en asegurar al argentino como el entrenador escogido por los altos mandos de la federación tica, así como otras voces apuntaron a que Batista ya estaba acordando los detalles de su contratación.

Medios de ese país, como Diario Diez, detallaron que el director de Selecciones Nacionales, Rónald González Brenes, fue quien lideró las conversaciones, en las que también estaban como candidatados al banquillo el neerlandés Patrick Kluivert y el español Robert Moreno, este último quien tenía mucho favoritismo antes de reunirse con Batista.

En Costa Rica señalan que la agenda de su selección no da espacio para relajamientos ahora mismo y obligará a que Fernando 'Bocha' Batista tenga que asumir muy pronto sus funciones, con amistosos muy cerca en el panorama, como el 27 y el 31 de marzo ante Jordania e Irán, respectivamente.