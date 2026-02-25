Juan Carlos García y Yuvanna Montalvo le cumplen el mayor sueño a su hija

Suscríbete a nuestros canales

La pareja de actores venezolanos Juan Carlos García y Yuvanna Montalvo no pueden estar más orgulloso tras cumplirle el sueño a su hija Fernanda Isabelle de grabar su primera canción.

La pequeña Fernanda cumplió sus 9 años feliz en un estudio de grabación profesional para hacer su debut con un tema perfecto para ella. Desde niña mostró su interés por la música, incluso hace dos años pidió como regalo un controlador de DJ para hacer mezclas y pistas.

Juan Carlos García, Yuvanna Montalvo y su hija Fernanda / Cortesía

Juan Carlos García y Yuvanna Montalvo cumplen un sueño

Juan Carlos García y Yuvanna Montalvo no podían dejar pasar por alto el cumpleaños de su pequeña, y para cumplir uno de sus mayores sueños la llevaron con el productor Richie Playa.

“El regalo de cumpleaños de mi hija: Grabar su primera canción en un estudio profesional”, comentó en una publicación que acompañó con un video de la jovencita dentro de la cabina inspirada en su canción mientras era acompañada por los actores.

“Feliz cumpleaños hija mía, mi niña bella. Estoy orgullosa por todo lo que eres, hasta vencer el temor que tenías a cantar. Lo lograste y te acompañaré en cada sueño y meta que tengas si Dios me lo permite… feliz cumpleaños mi princesa, Cover de Lush Life por el súper productor”, agregó en el post.

¡Talento en puerta!

Si bien todavía le queda mucho camino por recorrer, la hija de Juan Carlos y Yuvanna recibió una ola de comentarios positivos por atreverse a cantar de manera profesional en un estudio.

“Que bellezaaaa esa cantante, toda una estrella, feliz de ser parte de su debut”, “La primera de muchas, mucho talento Fernanda”, “Tiene buena voz para cantar, felicitaciones por ese sueño cumplido”, fueron algunas de las opiniones.