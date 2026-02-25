Venezuela se prepara para un épico festival musical: Artistas confirmados hasta ahora

Suscríbete a nuestros canales

Caracas se alista para vivir una de las jornadas musicales más esperadas del año. El próximo 1 de mayo de 2026, el legendario Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) será escenario de un gran festival musical.

El evento, producido por Prestigio Productions, promete unir a fanáticos de diferentes géneros en una jornada única de música y entretenimiento. Desde ya, el anuncio ha generado expectativas y algunos cantantes ya están confirmados.

El cartel confirmado para el festival

Aunque aún no han revelado pocos detalles oficiales sobre horarios y estructuras de escenarios, Prestigio Productions ha confirmado una alineación atractiva para los amantes de la música urbana y caribeña.

Entre los artistas que se presentarán esa noche están Dalex, conocido por sus éxitos en el reggaetón y trap latino. Chimbala, figura destacada en el dembow; el DJ venezolano Víctor Porfidio y Noriel, que cuenta con una sólida trayectoria en el género urbano.

La tarde del 25 de febrero, la productora dio otro nombre: Luis Fernando Borjas, el cantante venezolano que tiene raíces en la música tradicional y latina, teniendo una larga trayectoria que alcanzó la cima cuando formó parte de la banda venezolana, Guaco.

Se espera que el cartel se complete con otros invitados que podrían incluir talentos emergentes o de otros estilos musicales, aunque aún dicha información no se ha confirmado oficialmente. De igual forma, en los próximos días anunciarán el proceso para adquirir los boletos.

Lo que sí está claro es que, la apuesta de la productora se centra en ofrecer un festival con amplia variación de sonidos, así poder lograr que sea uno de los eventos más comentados y exitosos del 2026.

Conciertos históricos en el Universitario

El Estadio Universitario de la UCV, ubicado en la Ciudad Universitaria de Caracas, ha sido escenario de shows emblemáticos desde los años 70, con presentaciones de artistas internacionales como Santana, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Paulina Rubio.

Esta historia de grandes conciertos plantea un precedente para que el festival del 1 de mayo se convierta en una cita memorable, no solo para el público joven amante del urbano, sino también para quienes disfrutan de una oferta musical diversa.