MLB: Ronald Acuña Jr. advierte a sus rivales: "Mi rodilla está sana"

Suscríbete a nuestros canales

Entre los peloteros latinos que hacen vida en las Grandes Ligas, no hay dudas que uno de los que más genera terror a los rivales cuando está en el cajón de bateo es Ronald Acuña Jr. Para esta venidera temporada 2026 hay altísimas expectativas a su alrededor, ya que esta vez sí podrá arrancar totalmente saludable.

Acuña solo quiere ganar y ganar

Los entrenamientos primaverales han servido para que el grandeliga venezolano comience a agarrar ritmo competitivo. Y es que si hay algo que lo mantiene positivo y con muchas ganas de salir a jugar es su gran estado físico, el cual ya comienza a ser una amenaza para sus rivales.

"Me siento cómodo, mi rodilla está sana (…) Solo trato de hacer buenos contactos, de tener buenos turnos al bate. Quiero ayudar a mi equipo ha ganar muchos juegos esta temporada", dijo en una reciente entrevista para MLB Network.

Ciertamente, el Opening Day todavía está un tanto lejos para que suba su telón, por lo que el primer objetivo que desea cumplir Ronald Acuña Jr. es impulsar a la Selección de Venezuela hacia su primera final del Clásico Mundial de Beisbol.

"Quiero ayudar a mi selección a llevar ese campeonato para Venezuela. Ese es el sueño que tenemos todos. Toca jugar duro para poder conseguir muchas victorias en el Clásico Mundial", añadió.

Con su cuerpo respondiendo a la perfección y una rodilla recuperada al 100%, el de La Sabana espera convertirse una vez más en el temor de los lanzadores y receptores gracias a su velocidad. Si bien no tiene una cifra de robos de base en mente, la clave para él será embasarse y apostar por la paciencia para ser un corredor letal.

"Los coaches me han dicho que debo ser más paciente, porque cada vez que estoy en base siempre pienso en salir a robar. Tengo que mantenerme tranquilo", finalizó el venezolano.