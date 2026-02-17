MLB: Bravos son presionados para que le ofrezcan un contrato millonario a Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. podría hacer historia -nuevamente- en el mundo del beisbol, aunque eso no depende directamente de él. Y es que su nombre surgió en un interesante debate en MLB Network Radio, durante el pasado lunes, en el que aseguraron que es un buen momento para que Bravos de Atlanta le ofrezca un millonario contrato.

¿La cara de la franquicia por los siguientes 10 años?

Jim Bowden, quien en su momento fuese gerente general en las Grandes Ligas, metió presión al conjunto de Atlanta al señalar que deben ofrecerle "ya mismo" un contrato de 500 millones de dólares por 10 temporadas al grandeliga venezolano.

"Háganlo ahora, no esperen a que tenga una actuación de Jugador Más Valioso. No estoy exagerando. Va a conseguir 800 millones de dólares después. O si no, serán 75 millones de dólares anuales durante cinco campañas, con cláusulas de opt-out en las últimas tres", advirtió en el programa radial.

Luego complementó: "Si tú lo quieres, fírmalo ahora que viene de dar 21 jonrones con 9 robos. Por favor, no esperes. Rompe ese contrato actual que tienes con él. Fírmalo ya. Confía en mí, vas a ahorrar mucho dinero".

Ronald Acuña Jr. se reportó a los entrenamientos primaverales de los Bravos de Atlanta, y en cuestión de horas comenzó a demostrar que tiene un nivel altísimo, asomando también que será mucho más agresivo en las bases este año. Detalles como esos están dejando muy buenas sensaciones en la organización.

Asimismo, Bowden admitió que las dos cirugías por las que pasó el de La Sabana son unas manchas imborrables, pero apuntó al mercado actual para consolidar su argumento. De hecho, puso como ejemplos los contratos de cuatro años y 240 millones de Kyle Tucker con los Dodgers de Los Ángeles, y de 500 millones de Vladimir Guerrero Jr. el año pasado.

"Él es mejor pelotero que (Kyle) Tucker. Ok. Acuña es mucho mejor pelotero, y yo adoro a (Vladimir) Guerrero", concluyó.