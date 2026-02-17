Champions League: Vinicius provoca la detención del juego tras posible ataque racista de este jugador

Suscríbete a nuestros canales

El segundo tiempo en el duelo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League comenzó un poco caliente, debido a un posible ataque racista en contra de Vinicius Júnior.

El extremo brasileño no generó ningún tipo de peligro en el primer tiempo, sin embargo, en la primera oportunidad que tuvo en el complemento metió un estupendo remate desde su banda que se clavó en el ángulo del guardameta rival, para adelantar a su equipo.

¿Vinicius sufrió un ataque racista?

Tras el tanto, la celebración del brasileño no fue del agrado de los futbolistas del Benfica, quienes fueron a encararlo, principalmente el argentino Gianluca Prestianni.

De hecho, luego de un intercambio de palabras entre ambos, "Vino" alegó un insulto racista por parte de Prestianni, lo que provocó que el encuentro se detuviera por aproximadamente durante 10 minutos, mientras el cuerpo arbitral investigaba ese presunto acto de racismo.

Luego de ese largo receso, el principal no evidenció ninguna palabra ofensiva a nivel de racismo pro parte del argentino y por lo tanto decidió continuar con el desafío sin ninguna represalia hacia Gianluca, más allá de una conversación de advertencia. Al contrario Vinicius ya había recibido la cartulina amarilla cuando iniciaron el intercambio de palabras.