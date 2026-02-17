Pablo López baja por Venezuela para Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Una sensible baja sacude al equipo de Venezuela en su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, ya que el lanzador Pablo López no podrá unirse a la selección debido a una lesión inesperada durante el inicio de los campos primaverales de las Grandes Ligas.

El derecho, quien había sido una pieza clave en la rotación del combinado venezolano en la pasada edición del torneo, se pierde la oportunidad de representar a su país en uno de los eventos más importantes del béisbol. La noticia ha causado preocupación entre los fanáticos criollos, quienes esperaban ver al talentoso pitcher lucirse en el competición, considerado uno de los más prestigiosos en el mundo del béisbol.

La baja de López representa un desafío para el cuerpo técnico de Venezuela, que ahora deberá buscar alternativas para cubrir su puesto. A pesar de la adversidad, la selección sigue confiando en la calidad de su equipo y en los otros lanzadores que, si bien no tienen la misma experiencia que el estrella de los Minnesota Twins, están preparados para dar lo mejor de sí en el certamen.

Pablo López se pierde Clásico Mundial 2026

El diestro enfrenta un golpe duro en su carrera tras ser diagnosticado con un "desgarre significativo" en el ligamento colateral cubital del codo derecho, una lesión que probablemente lo llevará a someterse a una cirugía reconstructiva Tommy John. El serpentinero venezolano López experimentó dolor en el codo durante una sesión de práctica de bateo en vivo el lunes y, tras abandonar la actividad de manera prematura, se sometió a una resonancia magnética, que confirmó el desgarre en su codo derecho.

En caso de que se confirme la necesidad de la cirugía, sería el segundo procedimiento Tommy John de la carrera de López, un proceso que podría llevarlo a perderse una considerable cantidad de tiempo en el montículo. El "Doctor" tuvo dificultades en la pasada campaña de las Grandes Ligas, donde apenas pudo ver acción en 14 aperturas con récord de cinco victorias y cuatro reveses, 73 ponches y una efectividad de 2.74.

En el Clásico Mundial de 2023, López fue posiblemente el abridor más importante que tuvo la selección nacional, logrando una actuación determinante para que Venezuela pasará de manera invicta la fase de grupos. En aquella oportunidad, sumó un triunfo y dejó una ERA de 1.93 en su presentación ante Puerto Rico.