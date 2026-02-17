José Altuve llega a temporada 16 consolidado como "leyenda" con Houston Astros

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve será extrañado por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero su ausencia será clave para tener una presentación notable en la venidera temporada de las Grandes Ligas, donde promete a resaltar en el diamante y devolver a la franquicia a puestos de Playoffs.

Además de las cifras redondas que tiene en el camino, incluyendo los 3,000 imparables de por vida, acumulando un total de 2,388 hits, solo superado por Freddie Freeman (2,431) entre los peloteros activos, el de Maracay presenta una trayectoria en Las Mayores llena de reconocimientos, destacando un MVP de la Liga Americana en la campaña 2017 y par de títulos de Serie Mundial con la organización tejana.

Con 2388 hits y 255 jonrones hasta la fecha, Altuve sigue demostrando su calidad año tras año. Su impresionante habilidad con el bate le ha valido tres títulos de bateo (2014, 2015 y 2017) y un total de siete Bates de Plata. Además, ha sido galardonado con un Guante de Oro por su desempeño defensivo y seleccionado para nueve veces al Juegos de Estrellas.

Números redondos de José Altuve para 2026:

112 hits para 2,500

45 jonrones para los 300

11 remolcadas para 900

64 anotadas para 1,300

25 bases robadas para 350

45 dobles para 500

Con cuatro restante en su contrato con el conjunto de Houston, el pelotero venezolano apunta a terminar su recorrido en las Grandes Ligas con números legendario, que lo pueden llevar sin problemas al Salón de la Fama de Cooperstown en un futuro, siendo el primer segunda base de su país que lo conseguiría.