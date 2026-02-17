Barcelona respira con el parte médico de este jugador clave para Hansi Flick

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona no pudo en la jornada 24 de LaLiga y cayó (2-1) en Montivili ante un Girona aguerrido. El revés le costó a los culés el liderato, ahora en manos del Real Madrid. Sin embargo, no fue lo único que mantuvo en vilo a los azulgranas, porque algunos también se llevaron las manos a la cabeza con la lesión de un jugador clave para Hansi Flick .

Se trata de Eric García, que abandonó el terreno de juego en el minuto 73', tras notar unas molestias. El defensor, que también puede jugar de mediocampista, se retiró por su propia cuenta y fue una buena señal para el cuerpo técnico, aunque en su rostro se veía un atisbo de preocupación.

Incluso la propia imagen de su sustitución dejaba una postal en la que rápidamente Hansi Flick preguntaba a su jugador sus primeras impresiones. Su cara de enfado era normal por salir tocado y por el empate parcial en el partido.

Lo cierto es que en la mañana de este martes 17 de febrero el zaguero fue sometido a las pruebas pertinentes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y con los resultados el club respira en este tramo de la campaña.

Barcelona podrá contar con su mejor defensor en la temporada

La noticia positiva en medio de las dos derrotas recientes que encadena el equipo es que los servicios médicos de la entidad no han diagnosticado lesión a Eric Garcia.

Este escenario sin duda algunas es de alivio total para el jugador, que está bien y tan ha tenido un susto. A su vez, con esta situación aclarada el club no prevé compartir ningún comunicado médico al respecto, según el diario Sport.

Asimismo, García podrá mantenerse disponible para el técnico Hansi Flick, sobre todo de cara a este domingo cuando Barcelona tenga un duelo ante el Levante, correspondiente a la fecha 25 de LaLiga.