Yegua que en su última escoltó a las mejores corredoras en el Clásico Internacional Emisael Jaramillo regresa al óvalo de La Rinconada

La novena reunión será el día domingo 22 de febrero en el emblemático hipódromo La Rinconada, una jornada que prometerá muchas emociones y adrenalinas, a través de una programación de 11 competencias. Entre los atractivos principales destaca una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de de 4 y más años.

La acción iniciará con una prueba de alto voltaje reservada para yeguas de 6 y más años, ganadoras de 5 o más carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela) se medirá en un recorrido de 1.400 metros y disputándose para un jugoso premio adicional especial de $37.180.

Yegua: Reaparece Ciclo no válido R09 La Rinconada Datos Hípicos

En esta competencia, todas las miradas convergen en la alazana Quality Princess (llevará el número 1 en la gualdrapa). La pupila de José Gregorio Rodríguez regresa a la acción tras un breve descanso de 70 días, por lo que será conducida por el experimentado jockey Jean Carlos Rodríguez.

La última vez que Quality Princess pisó el óvalo de Coche fue el pasado 14 de diciembre, cuando cumplió una destacada actuación en el I Clásico Internacional Emisael Jaramillo (Grado I). En aquella oportunidad, la sieteañera finalizó en el cuarto lugar a 6 cuerpos y medio de la chilena Steady, por lo que demuestra que pertenece a la élite de las yeguas maduras en el patio.

Ejercicio previo: Quality Princess La Rinconada

Para este compromiso, la condición física de la yegua parece estar en su punto máximo. Según los reportes de cancha del pasado sábado 14 de febrero, Quality Princess realizó un ejercicio de segunda vuelta que y registró 63.3 para 1.000 metros, en silla, fenómeno, con remate de 12.1.