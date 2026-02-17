Caracaro impone su sello: Tres victorias estelares en el inicio del 2026 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica venezolana mantiene intacto el recuerdo de Caracaro. Aquel imponente hijo de Uncle Mo que debutó el 8 de diciembre de 2019 con un segundo lugar en Gulfstream Park. Solo un mes después, el 11 de enero de 2020, el ejemplar propinó un galope de seis cuerpos bajo la guía de Emisael Jaramillo y el entrenamiento de Gustavo Delgado. En esa ocasión, detuvo el cronómetro en 95.0 para la milla en un Maiden Special Weight.

Tras dos figuraciones estelares en el óvalo de Saratoga, donde escoltó a los ganadores, sus propietarios decidieron el retiro a la reproducción. Cabe destacar que Caracaro, fue defensor de los colores del Global Thoroughbred and Top Racing LLC, de los inversionistas venezolanos Rafael Celis y Lucas Noriega.

Efectividad inmediata en la pista: La Rinconada

Los resultados de su linaje ya son tangibles en Venezuela. En lo que va de 2026, tres de sus hijas exhiben sus condiciones en La Rinconada con victorias contundentes.

La racha inició el pasado 23 de enero con Mora Linda. La pupila, conducida por Francisco Quevedo, dominó con facilidad los 1.200 metros y registró un tiempo de 73.4. Poco después, el cruce de Caracaro con Madame Moon dio sus frutos a través de Madame Karina, potranca que logró el éxito en su estreno (1.300 metros) bajo la tutela de Fernando Parilli Araujo.

(Mora Linda)

(Madame Karina)

El triunfo más reciente llegó por intermedio de la importada Miss Paola. Esta alazana de cuatro años, tras 11 actuaciones fallidas en Estados Unidos, alcanzó su primera victoria en la jornada nocturna del pasado sábado. La pupila de Riccardo D’Angelo demostró superioridad absoluta en su primera presentación en suelo venezolano.

Un futuro prometedor en la arena

Para satisfacción de sus criadores y propietarios, el padrillo Caracaro consolida un inicio de año impecable con un trío de triunfos de alta factura. La evolución de sus hijas en la arena de Coche promete elevar el estatus de este reproductor, cuya descendencia apenas comienza a escribir su propia historia en el hipismo nacional.