Linaje de oro en Caracas: Una nieta del legendario Malibu Moon debuta este domingo en La Rinconada

La reunión número 5 del primer meeting se presentará en el emblemático hipódromo La Rinconada este domingo 1ro de febrero como un evento emocionante para los amantes de las carreras de caballos.

La jornada contará con 10 interesantes carreras que prometen captar la atención de los aficionados sin la presencia de carreras clásicas.

Las carreras comenzarán a partir de la 1:30 de la tarde del primer domingo del mes de febrero, lo que permite a los asistentes disfrutar de una tarde llena de adrenalina.

Debutante: Carreras no válidas, datos hípicos

La segunda carrera de la tarde fue reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, por lo que seis potras están inscritas para el recorrido de 1.300 metros.

En la misma se podrá ver el debut de una media hermana de la debutante ganadora Mora Linda que fue capaz de lograr su primera visita al recinto de La Rinconada el viernes 23 de enero en la primera competencia de la tercera jornada nocturna. La tordilla fue montada por Francisco Quevedo y presentada por Fernando Parilli Araujo, con un tiempo de 73''4 para los 1.200 del trayecto.

En esta ocasión, se trata de Madame Karina una alazana de tres años es el mismo cruce de Caracaro en Madame Moon por Malibu Moon, nacida y criada en el Haras Bello Monte, entrenada también por Fernando Parilli Araujo, con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray, además llevará el número 5 en la gualdrapa.

Es importante recordar que este importante semental Caracaro era propiedad del Global Thoroughbred and Top Racing, LLC del venezolano Rafael Celis en sociedad con su compatriotas Lucas Noriego.

Ahora bien, Madame Karina hará su debut con los implementos, Vendas (+V), Gríngola (+Gr) y Lengua Amarrada (+La), mientras esta yunta participará por primera vez para la presente temporada.

Ejercicios: La Rinconada, debutante

La presentada por Parilli Araujo marcó 70’’4 en 1.000 metros en pelo, súper cómoda el pasado día sábado 24 de enero en la arena caraqueña, con el mismo látigo Aray.