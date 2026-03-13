Meridiano Televisión transmitirá la Baseball Champions League Américas 2026 en vivo y gratis

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Por Andrea Matos Viveiros

La Baseball Champions League Américas 2026 se jugará del 24 al 29 de marzo en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, escenario que reunirá a varios de los clubes más competitivos del continente. Esta será la tercera edición del torneo internacional organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol y la Liga Mexicana de Beisbol.

Los fanáticos del beisbol podrán disfrutar de cada partido en vivo y gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión, así como a través de streaming en plataformas digitales como SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go, ampliando el acceso para los seguidores del juego de pelota.

Equipos participantes

El torneo contará con cinco equipos y un formato de todos contra todos. Los clubes participantes son: Diablos Rojos de México, Los Dantos de Nicaragua, Caimanes de Matanzas de Cuba, Kane County Cougars de Estados Unidos y CTBC Brothers (equipo granja) de China Taipéi. Tras la fase regular, los dos mejores equipos avanzarán a la gran final para definir al campeón.

Los Diablos Rojos de México llegan al certamen como anfitriones y defensores del título, con la misión de repetir la hazaña frente a rivales de alto nivel internacional. La presencia del club taiwanés marcará además la primera participación de un equipo asiático, lo que refuerza el crecimiento y la proyección global del torneo.

La Baseball Champions League Américas 2026 busca consolidarse como la principal competencia de clubes de beisbol del continente, ofreciendo seis días de emoción, grandes jugadas y beisbol de alto nivel para todos los aficionados. ¡No te la pierdas por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes!