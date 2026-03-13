MLB: Carlos Narváez largó primer cuadrangular de la primavera

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El receptor venezolano Carlos Narváez reafirmó su posición como una de las piezas más sólidas en la alineación de los Medias Rojas de Boston durante la pretemporada 2026. En el encuentro disputado este viernes frente a los Rays de Tampa Bay, el careta conectó un cuadrangular de tres carreras que sentenció su impacto ofensivo y físico en el campamento primaveral.

Narváez finalizó la jornada de 3-1, elevando sus registros en esta etapa de preparación. Actualmente, el jugador de 27 años presume una línea ofensiva de .350/.440/.500, acumulando un vuelacercas y seis carreras impulsadas tras diez compromisos disputados.

El estacazo de cuatro esquinas ante los Rays no fue un contacto fortuito. Con una velocidad de salida de 106.8 millas por hora, proyectando la pelota a una distancia de 408 pies. Este despliegue de fuerza confirma que Narváez ha recuperado la potencia necesaria tras superar los problemas físicos que interrumpieron su progresión el año pasado.

Durante la campaña anterior, el receptor inició con un rendimiento notable de .273/.347/.439 y ocho cuadrangulares en 285 apariciones legales. Sin embargo, una lesión de rodilla frenó su ritmo de juego. Los números actuales sugieren que el proceso de rehabilitación fue exitoso y que su capacidad de embasado se mantiene como una de sus mayores virtudes.

El rol de Narváez en la receptoría de los Medias Rojas

La gerencia y el cuerpo técnico de Boston proyectan a Narváez como el encargado de cubrir aproximadamente el 70 por ciento de los juegos detrás del plato. Esta decisión se fundamenta principalmente en su valor defensivo, una cualidad que el equipo prioriza para gestionar a su cuerpo de lanzadores.