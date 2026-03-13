MLB: Mets son optimistas con el regreso de Francisco Lindor

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El campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, ha superado un obstáculo fundamental en su proceso de rehabilitación tras la cirugía en el hueso ganchoso de su mano izquierda. El manager del equipo, Carlos Mendoza, confirmó que el pelotero puertorriqueño enfrentó lanzamientos reales por primera vez desde su intervención quirúrgica el pasado 11 de febrero, marcando un punto de inflexión en la pretemporada de la novena de Queens.

Este avance se produce después de que Lindor participara en actividades defensivas en ligas menores a principios de semana, donde reportó sensaciones positivas. La progresión actual sugiere que el jugador franquicia está cumpliendo con los plazos establecidos por el cuerpo médico para retomar su lugar en el esquema titular del equipo.

Un live BP antes del visto bueno

La sesión de Live BP programada para este viernes no es un entrenamiento rutinario. Lindor se midió al lanzador zurdo A.J. Minter. Esta prueba física permitirá evaluar la respuesta de su mano izquierda ante el impacto del contacto real con la pelota y la velocidad de los pitcheos de Grandes Ligas.

Según palabras de Carlos Mendoza, Lindor está completando un entrenamiento completo que incluye rutinas de gimnasio, fildeo y ahora el bateo frente a lanzadores. Aunque el cuerpo técnico aún no ha determinado la fecha exacta para su debut en la Liga de la Toronja, la intensidad de los trabajos actuales indica que el jugador está listo para elevar el nivel de exigencia competitiva.

Optimismo en el cuerpo técnico de los Mets

La confianza de la organización en la disponibilidad de su campocorto es absoluta. Mendoza fue enfático al declarar que todo el progreso actual apunta a que Lindor será el titular en el campocorto durante el Opening Day. La gestión de la carga de trabajo ha sido meticulosa para evitar recaídas en una zona tan sensible para un bateador como lo es la mano.

Opening Day en Citi Field

El horizonte de Francisco Lindor está fijado en el 26 de marzo, día en que los Mets de Nueva York recibirán a los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field. El jugador ha expresado su total respaldo al personal de entrenamiento, destacando la experiencia del equipo médico en este tipo de lesiones óseas.