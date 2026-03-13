MLB: Rangers de Texas pierden la paciencia con este jugador

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Los Rangers de Texas han tomado una dura decisión administrativa respecto a su cuerpo de lanzadores al designar para asignación al lanzador derecho Alexis Díaz. El movimiento ocurre en un punto clave del entrenamiento primaveral, donde la organización busca consolidar un bullpen capaz de competir en la División Oeste de la Liga Americana.

A pesar de las expectativas iniciales de que Díaz pudiera asegurar un rol de relevista intermedio o incluso pelear por situaciones de cierre, su desempeño reciente ha forzado a la gerencia texana a prescindir de sus servicios en el roster de 40.

El declive de Díaz

La decisión de los Rangers se fundamenta en un rendimiento deficiente durante el actual Spring Training. En apenas 1.1 entradas de labor, Díaz permitió ocho carreras limpias y tres imparables. La estadística más preocupante para el cuerpo técnico fue su falta de control: otorgó cuatro bases por bolas y solo registró un ponche.

Durante la temporada pasada, tanto en las Grandes Ligas como en la sucursal Triple A, el derecho mostró inconsistencias marcadas en su comando y velocidad. La organización esperaba una recuperación física y mental, pero los resultados en los juegos de exhibición confirmaron que el lanzador no ha logrado retomar el nivel exhibido anteriormente.

Distante de su mejor versión de 2022

El principal argumento para mantener a Díaz en el radar de las Mayores era su histórico desempeño en la temporada 2022. En aquel año, el puertorriqueño se posicionó como uno de los brazos más confiables del circuito, logrando una efectividad dominante y una capacidad de ponche que lo perfilaba como un cerrador de élite. Sin embargo, esa versión parece haber desaparecido tras las últimas campañas.

Desde entonces, Díaz ha tenido dificultades para retirar bateadores en situaciones de apremio. Su tasa de boletos por cada nueve entradas ha incrementado de manera constante, lo que limita su utilidad en un equipo con aspiraciones de postemporada que no puede permitirse otorgar ventajas innecesarias en las últimas entradas.

Al ser designado para asignación, los Rangers disponen de siete días para canjear a Díaz o colocarlo en la lista de waivers. Debido a que cuenta con 29 años de edad, existe la posibilidad de que una organización con menos profundidad en el bullpen reclame su contrato con la esperanza de rehabilitar su mecánica de pitcheo.